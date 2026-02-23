Hétfői forintárfolyamok

Kevéssé változott, erősödött kissé a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót február 23-án, hétfő reggel hat órakor 380,22 forinton jegyezték a péntek este hat órai 380,54 forint után

A dollár jegyzése 321,68 forintra csökkent 323,17 forintról, a svájci franké pedig 416,31 forinton állt 416,45 forint után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél: 0,4 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

Február eleje óta a forint 0,3 százalékkal erősödött az euróval szemben, a dollár és a svájci frank ellenében viszont nagyjából a hó eleji szinten áll a jegyzése.

Az év eleje óta a forint erősödött az euróval és a dollárral szemben, 1,1 és 1,8 százalékkal, de 0,8 százalékkal áll gyengébben a svájci frank ellenében.