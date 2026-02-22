Tilos lesz megsemmisíteni az eladatlan ruhákat

Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el, amelyek megtiltják a közép- és nagyvállalatoknak az eladatlan ruházati cikkek, cipők és kiegészítők megsemmisítését – közölte a Kommerszant az Európai Unió hivatalos honlapjára hivatkozva.

Az előírás 2026. július 19-től a nagy márkákra, 2030-tól pedig a középvállalatokra vonatkozik. Kivétel csak meghatározott esetekben – például biztonsági okokból – lehetséges, amelyet a nemzeti hatóságok ellenőriznek. A cégeknek emellett kötelező lesz adatot szolgáltatniuk a leírt készletek mennyiségéről: a nagyvállalatok számára a szabványosított jelentéstétel 2027 februárjától válik kötelezővé.

Az uniós becslések szerint Európában az eladatlan textíliák 4–9 százalékát semmisítik meg, ami mintegy 5,6 millió tonna szén-dioxid-kibocsátással jár. Franciaországban évente mintegy 630 millió euró értékű eladatlan árut pusztítanak el. A problémát súlyosbítja az online kereskedelem terjedése: Németországban évente közel 20 millió visszaküldött terméket írnak le.

Brüsszel abban bízik, hogy az új intézkedések ösztönzik az újrahasznosítást és a továbbértékesítést és az újrahasznosítást.