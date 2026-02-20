Új Mercedes-üzemet adnak át Magyarországon

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint Magyarország az utóbbi években sikeresen hozott létre erős autóipari központokat több megyében. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy hamarosan egy új Mercedes-gyárat adnak át.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint Magyarország sikeresen megteremtette az autóipari ökoszisztémák mintapéldáit több nagyvárosban, és most az élelmiszeriparnak kell felzárkóznia az autó- és a hadiipar mellé, hogy az ország hosszú távú jövőjét három szilárd pillérre építhesse.

A tárcavezető hangsúlyozta: Kecskeméten gyakorlatilag Mercedes-várost hoztak létre, és hamarosan egy új Mercedes-gyár átadása történik. Nyíregyháza mára Lego-várossá vált a dán játékóriás beruházásának köszönhetően, Szegedet a kínai BYD elektromosautó-gyára teszi BYD-várossá, Debrecen pedig a BMW beruházásával lett BMW-város.

Ezek a beruházások – mint fogalmazott – nem csupán üzemeket telepítettek a puszta közepére, hanem valódi ipari ökoszisztémákat alakítottak ki, milliárdos állami támogatásokkal. Az eredmény kézzelfogható: ezekben a megyékben megfordult a demográfiai trend, megszűnt a fiatalok elvándorlása, sőt, pozitív irányba fordult a népességfolyamat.

A gyárakban a helyben élő fiatalok ma már 1500–2000 euró nettó fizetésű álláshoz jutnak, ami stabil megélhetést és perspektívát biztosít számukra. Lázár szerint az autóipar sikere bebizonyította, hogy stratégiai iparágak tudatos telepítésével és állami támogatással Magyarország képes globális szereplőket vonzani még hagyományosan kevésbé iparosított térségekbe is – írja a Vg.

Most hasonló ugrást vár az élelmiszeripari lánc kiépítésétől. „Az ország jövőjét három iparágra lehet és kell építeni: az autóiparra, a szükségszerűen újjáépítendő hadipari kapacitásra, és a harmadiknak – amit mi itt néhányan egy szűk, de elkötelezett lobbicsoportként képviselünk – az élelmiszeriparnak kellene lennie” – fogalmazott a miniszter.

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár több mint kétmillió járművet gyártott

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban 2026 januárjában megkezdődött az új, elektromos hajtású GLB modell sorozatgyártása, amely a vállalat globális termékoffenzívájának fontos eleme. Az elsőként készülő elektromos változat után márciusban indul a belső égésű motorral szerelt kivitel előállítása is ugyanazon a rugalmas gyártósoron.

A gyár 2012-es indulása óta már több mint kétmillió járművet gyártott, köztük Magyarország első teljesen elektromos autóját, az EQB-t 2021-ben. A Mercedes-Benz 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektetett a kecskeméti telephelybe, elsősorban a gyártás rugalmasságának növelésére, a digitalizációra és a fenntarthatóságra.

Ezeknek köszönhetően a gyár – amely a világon a Mercedes második legnagyobb üzeme – évi 350 ezer jármű előállítására lesz képes. A beruházás részeként helyi akkumulátor-összeszerelést is bevezetnek, ami rövidebb szállítási időt és kisebb környezeti terhelést jelent.

Jens Bühler ügyvezető igazgató és Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja egyaránt kiemelte a kecskeméti csapat professzionalizmusát, a gyors bevezetést és a magyar kormány támogatását. A gyár szén-dioxid-semlegesen működik, és napelempark bővítésével növeli a megújuló energia arányát, 2030-ra 70 százalékos fedezetet célozva meg. A Mercedes-Benz gyár igazgatója, Jens Bühler a Világgazdaságnak azt mondta, hogy az új gyáregység 2026 közepén kezdi meg működését.