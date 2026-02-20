2026. február 20., péntek

Gazdaság

Maradnak az árcsökkentéstől szóló szabályok

Május végéig biztos olcsóbban vásárolhatunk

MH/ MTI
 2026. február 20. péntek. 12:55
A kormány május végéig meghosszabbította az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat – közölte a főispán pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Még nem írják át a táblákon a számokat
Fotó: MH-archív/Bodnár Patrícia

Sára Botond azt mondta: azért hosszabbították meg az árréscsökkentésre vonatkozó szabályokat, mert az árréscsökkentéssel kapcsolatos intézkedések beváltak, hiszen csökkent az infláció, januárban kettő százalék körül volt.

De ennél talán még fontosabb – tette hozzá –, hogy az embereknél több pénz maradt, hiszen az árréscsökkentés arról szól, hogy meghatározott élelmiszerekre és háztartási termékekre kevesebbet kell fizetni. Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága ahogy eddig is, a jövőben is ellenőrzi fogja a kereskedőket, hogy senki ne tudjon ezzel nyerészkedni, ne keressen kiskapukat, hiszen a legfontosabb, hogy az embereknél maradjon a pénz.

„Aki az árréscsökkentést kritizálja, az nem az emberek, hanem a kereskedők oldalán áll, hiszen nem abban érdekelt, hogy az embereknél maradjon minél több pénz, hanem az, hogy hizlalja a kereskedőknek a pénztárcáját” – fogalmazott Sára Botond.

