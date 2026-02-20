„Hamarosan itt is lobog a szélzsák”

„14 év kitartó munka után a Liszt Ferenc repülőtér újra többségi magyar tulajdonba került” - jelentette be Orbán Vikor miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: a nemzeti érdek és a szakmai tapasztalat ötvözése révén a repülőtér a a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává is kinőheti magát.

Orbán Viktor (j) magyar miniszterelnök és (b-j) Nagy Márton magyar gazdasági miniszter, Balázs Klári és Korda György előadóművészek, Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója, a VINCI Airports elnöke időkapszulát helyeztek el a budapesti Liszt Ferenc repülőtér új, harmadik termináljának alapkőletételén 2026. február 20-án

Orbán Viktor elmondta, hogy 2010 óta dolgozik a kormánnyal azon, hogy a magyar állam visszaszerezze a repülőtér többségi tulajdonát.

„14 év kitartó munka után, 2024-ben sikerült nyélbeütni az üzletet, ismét többségi tulajdont szereztünk a magyar repülőtérben” - hagsúlyozta a kormányfő és hozzátette, hogy a siker nem csak befektetés, hanem a nemzeti érdek szempontjából is meghatározó.

A miniszterelök kiemelte, hogy a francia Vinci csoporttal kötött partnerség biztosítja a szakmai hátteret, míg Magyarország a stratégiai döntésekben képviseli a nemzeti érdeket.

„Ők hozzák a szakmai tudást, mi hozzuk a nemzeti érdeket” - fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint ha minden terv megvalósul az évtized végére a Liszt Ferenc repülőtér a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává is kinőheti magát.

Hangsúlyozta, hogy a stratégiai befektetések, nem csak a gazdasági növeedést szolgálják, hanem a magyar emberek javát is.

„Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér és még jó néhány hasonló stratégiai befektetés, magyar kézen lesz, és a magyar embereknek termel hasznot” - tette hozzá.

A legnagyobb veszély a háború

A miniszterelnök nem hagyta sz nélkül a külpolitikai kockázatokat sem.

„A legnagyobb veszély a terveinkre nézve, maga a háború” - mondta, utalva a nemzetközi feszültségekre.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar kormány elkötelezett a stratégiai befektetések védelmében, és a jövőbeli fejlesztéseket is biztonságban szeretné tudni.