Csendben készül egy fájdalmas döntés Németországban

A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn AG mintegy 8 ezer munkahely megszüntetését tervezi teherfuvarozási leányvállalatánál, a DB Cargónál – számolt be az EAdaily .

A hírek szerint a DB Cargo fontolóra vette az úgynevezett egyeskocsis fuvarozás teljes feladását. Ez a szolgáltatás egyedi vasúti kocsiban történő áruszállítást jelent, amely napjainkban gyakorlatilag nem működtethető nyereségesen. A fuvarozott árumennyiség ugyanis meredeken visszaesett, különösen a vegyiparban és a kohászati ágazatban, ami az ipari termelés válságának következménye. Ennek nyomán olyan forgatókönyvek is napirendre kerültek, amelyek a DB Cargo üzletágának akár 80 százalékos leépítésével, sőt, csaknem teljes megszüntetésével számolnak.

A költségcsökkentési terveket az Európai Unió nyomására dolgozták ki, amely igyekszik megakadályozni a túlzott állami támogatásokat. Ennek értelmében a Deutsche Bahn a jövőben nem fedezheti korlátlanul a leányvállalat több millió eurós veszteségeit, a DB Cargónak pedig 2026 végére nyereségessé kell válnia.

A tervezett leépítések jelentős logisztikai következményekkel járhatnak a német gazdaság számos szereplője számára. Különösen az acélipar, a vegyipar és az építőanyag-gyártás érintett, mivel ezeknek az ágazatoknak számottevő árumennyiséget kellene közúti fuvarozásra átterelniük.

A Deutsche Bahn Németország legnagyobb, teljes egészében állami tulajdonban lévő vasúttársasága, székhelye Berlinben található. A DB Cargo 2025-ben már bejelentette, hogy takarékossági intézkedések keretében Németországban 15 javítóműhelyéből 10-et bezár, és 170 munkavállalót elbocsát.