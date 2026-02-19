Gazdaság
Németország soha sem fog talpra állni?
A szakértők szerint
„Németország növekedési motorja soha nem fog újraindulni, már csak a demográfiai változások miatt is. Egyszerűen nincs elég munkaerőnk a korábbi növekedési ütemek eléréséhez. A társadalom öregszik, egyre kevesebben maradnak a munkaerőpiacon, és ezzel egyidejűleg növekszik a nyugdíjasok száma. Ez egy strukturális probléma, nem rövid távú hanyatlás.” — jegyezte meg Fratzscher.
Figyelmeztet, hogy ez nagy árat fog jelenteni a költségvetésnek: több mint 130 milliárd eurós hiányt kell majd betömni 2027 és 2029 között.
„Nem lesz más választásunk, mint az adók emelése és a támogatások csökkentése. Minden éghajlatkárosító adótámogatást, mint például a dízeladó-jóváírást, a kerozinadó-mentességet vagy az ingázási támogatást, meg kell szüntetni, vagy legalábbis csökkenteni kell.” – tette hozzá a közgazdász.
A Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK) osztja ezt a pesszimizmust. Egy 26 000 vállalat körében végzett felmérés szerint csak a negyedük értékeli jónak a helyzetét.
„A geopolitikai bizonytalanság, a magas működési költségek és a gyenge belföldi kereslet jelentős nyomást gyakorol a gazdaságra. A szövetségi kormány reformcsomagokat és támogatási intézkedéseket jelentett be, de eddig kevés látszott ezekből a gyakorlatban.” — nyilatkozta a DIHK vezetője, Helena Melnikova.