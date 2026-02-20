Milliárdos dobásra készül a 4iG: átrajzolhatja a hazai távközlési piacot

Átfogó távközlési infrastruktúra-konszolidációra készül a 4iG Nyrt., amely stratégiai partnerséget alakít ki az e& PPF Telecom Group-pal. A tervezett, több elemből álló tranzakció célja a hazai vezetékes és mobilhálózatok szorosabb integrációja, a költséghatékonyság javítása és jelentős értéknövekedés elérése. A hálózatmegosztásból és működési szinergiákból származó potenciális többletérték akár az egymilliárd eurót is elérheti, írta a cég sajtóközleményében.

Kereszttulajdonlásra épülő stratégiai partnerség

A felek előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást írtak alá egy hosszú távú együttműködésről. A pénzmozgással nem járó részvénycsere keretében a 4iG Távközlési Holding Zrt. legfeljebb 49 százalékos részesedést szerezhet a CETIN Hungary-ben, amely Magyarország egyik vezető mobil rádiós infrastruktúra-szolgáltatója.

Ezzel párhuzamosan az e& PPF Telecom Group akár 38 százalékos kisebbségi részesedést vásárolhat a 4iG tulajdonában álló 2Connect-ben, amely jelenleg Magyarország legnagyobb vezetékes hálózati infrastruktúra-társasága. A tranzakciók lezárását követően a 4iG továbbra is többségi tulajdonos marad a 2Connectben.

A társaság emellett előrehaladott tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek egyik vezető szuverén befektetési alapjával a 2Connect további 11 százalékos részesedésének értékesítéséről.

Belépés a mobilinfrastruktúra-piacra

A CETIN Hungaryben történő részesedésszerzés stratégiai jelentőségű lépés a 4iG számára. A cégcsoport távközlési szolgáltatója, a ONE Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így a tranzakció révén kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfólió alakulhat ki.

A CETIN Hungary tulajdonosi körében az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható.

Új működési modell, jelentős szinergiák

A partnerség egyik legfontosabb eleme a konvergens, több szereplőt kiszolgáló (multi-tenant) infrastruktúra-modell kialakítása. A tervek szerint a szolgáltatók továbbra is egymástól függetlenül versenyeznek majd a lakossági és üzleti ügyfelekért, miközben a hálózati infrastruktúrában közös vállalatokra támaszkodnak.

Ennek részeként a Yettel Magyarország 2026 második felében a 2Connect országos vezetékes hálózatán keresztül léphet be a vezetékes szélessávú piacra. A ONE Magyarország pedig várhatóan 2028-tól használhatja a CETIN mobil rádiós infrastruktúráját.

A hálózatmegosztásból eredő költségmegtakarítások és többletbevételek jelentős működési és beruházási szinergiákat teremthetnek. A felek becslése szerint a teljes értéknövekedési potenciál akár az 1 milliárd eurót is elérheti, miközben a kisebbségi részesedések értékesítése rövid távon csökkentheti a 4iG adósságállományát is.

2027 elején zárulhat a tranzakció

A megállapodás jelenleg előkészítési szakaszban van. A tranzakciók zárásának feltétele az átvilágítás sikeres lezárása, a végleges szerződéses dokumentáció aláírása, valamint a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzése. A felek várakozásai szerint a folyamat 2027 elején zárulhat le.

Amennyiben a tervezett lépések megvalósulnak, a most körvonalazódó partnerség a magyar távközlési piac egyik legjelentősebb infrastruktúra-tranzakciójává válhat, és hosszú távon átalakíthatja a hazai vezetékes és mobilhálózati működési modellt.