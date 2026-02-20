Megjelent a biztonsági kőolajkészletek felhasználásáról szóló rendelet

„Ukrajna megzsarolta Magyarországot, amivel az a célja, hogy a háborúpárti európai országok közé kényszerítse hazánkat. Ezért állították le a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Azonban most sem engedünk a politikai nyomásnak. A hazai üzemanyag-ellátás zavartalansága a biztonsági készlet részleges felszabadításával garantálható. Az átvett mennyiséget az elsőbbségi hozzáférésre jogosult vállalat visszapótolja” - olvasható a rendeletben.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendelete szerint a dokumentum hatálya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) és az MSZKSZ kőolajszekciójának tagvállalataira terjed ki.

Az MSZKSZ Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében a biztonsági kőolaj készletből a rendeletben előírtak szerint 250 kilotonna nyersolajat szabadít fel - olvasható a rendeletben.

Az MSZKSZ a felszabadított készletet haladéktalanul értékesítésre felajánlja a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti áron. Az értékesítésre felajánlott felszabadított készlethez a Mol elsőbbségi hozzáférésre jogosult. A Mol részére a felajánlott készletek legkésőbb 2026. április 15-ig állnak rendelkezésre és a társaság a felszabadított készletből értékesítésre kerülő teljes mennyiséget legkésőbb 2026. augusztus 24-ig az MSZKSZ részére visszapótolja.

A rendelet pénteken lép hatályba.