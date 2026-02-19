Luxuscikk lett az uborka

Hirtelen megugrott az uborka ára Oroszországban, ami politikai reakciókat és vásárlói felháborodást váltott ki. A hatóságok már vizsgálják a drágulás okait, miközben egyre többen panaszkodnak arra, hogy a jelenlegi fizetések mellett nehéz megfizetni az alapvető élelmiszert.

A Reuters szerint az orosz statisztikák alapján az uborka ára december óta megduplázódott, és kilogrammonként már valamivel több mint 300 rubelbe kerül, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 1200–1300 forintnak felel meg.

A közösségi médiában terjedő fotók szerint egyes üzletekben ennél jóval magasabb árakat is elkérnek, ami sok vásárló számára már megterhelő a helyi bérekhez viszonyítva.

A közelgő parlamenti választások miatt politikusok is megszólaltak az ügyben. Szergej Mironov úgy fogalmazott, hogy az uborka ára újabb példája annak, hogy egyre nehezebb megfizetni a mindennapi élelmiszereket. A versenyhatóság levélben fordult a termelőkhöz és a kereskedőkhöz, hogy magyarázatot kérjen az áremelkedésre, miközben a mezőgazdasági tárca a szezonalitással indokolja a drágulást.

A termelők szerint a melegebb idő beköszöntével enyhülhetnek az árak, ám a jelenség egy szélesebb gazdasági trend része. Az év eleje óta nőnek a megélhetési költségek, emelkednek a rezsi- és üzemanyagárak, miközben a háború negyedik évében az orosz gazdaság lassul. Egyes szibériai üzletek már korlátozzák, hogy egy vásárló mennyi uborkát vehet egyszerre, egy népszerű napilap pedig uborkamagokat osztott olvasóinak, hogy saját termesztéssel csökkenthessék a kiadásaikat, vette észre a hirado.hu.