Brutális a román államadósság

A Pénzügyminisztérium által közzétett adatok szerint Románia közigazgatási adóssága 2025 novemberében 1,121 milliárd lejre (egy lej durván 80 forint) emelkedett az előző havi 1,116 milliárd lejről - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkben olvasható, Adrian Negrescu gazdasági elemző szerint a legnagyobb probléma az adósság visszafizetése, mivel a gazdaság lassul, a finanszírozási költségek pedig továbbra is magasak.

A GDP hatvan százalékát meghaladó arány először fordul elő az országban. A lap megjegyzi, ez a mutató az európai szerződésekben és az Európai Unióhoz való csatlakozáskor elfogadott kritériumokban meghatározott riasztási küszöbérték.

Az elemző szerint Románia továbbra is elsősorban az állam folyó kiadásainak fedezésére vesz fel hitelt. Véleménye szerint a megoldás az lenne, ha csökkentenék az állami kiadásokat és átszerveznék a közszektort, hogy csökkenjen a finanszírozási igény.