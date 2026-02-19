A kormány garantálja az energiabiztonságot

Az energiabiztonság alapjog, amit a kormány mindenkinek garantál Magyarországon – mondta a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) plenáris ülése előtti sajtótájékoztatón az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.

Mindenkinek ugyanolyan feltételekkel jár a víz-, az áram- és a gázszolgáltatás

Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy az energiaellátás létbiztonsági kérdés, ezért mindenkinek ugyanolyan feltételekkel jár a víz-, az áram- és a gázszolgáltatás. Amíg a mostani kormánypárt a helyén van, ez garantált lesz, tehát energetikában is a Fidesz-KDNP a biztos választás – tette hozzá.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója kiemelte, hogy a rezsivédelem különösen fontos a nyugdíjasok több mint 2 milliós közösségének, akik szintén számíthatnak a kormányra.