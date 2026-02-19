Gazdaság
A kormány garantálja az energiabiztonságot
A rezsivédelem különösen fontos a nyugdíjasoknak
Mindenkinek ugyanolyan feltételekkel jár a víz-, az áram- és a gázszolgáltatás
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Bernd Weissbrod
Czepek Gábor hangsúlyozta, hogy az energiaellátás létbiztonsági kérdés, ezért mindenkinek ugyanolyan feltételekkel jár a víz-, az áram- és a gázszolgáltatás. Amíg a mostani kormánypárt a helyén van, ez garantált lesz, tehát energetikában is a Fidesz-KDNP a biztos választás – tette hozzá.
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója kiemelte, hogy a rezsivédelem különösen fontos a nyugdíjasok több mint 2 milliós közösségének, akik szintén számíthatnak a kormányra.