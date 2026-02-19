2026. február 19., csütörtök

A Balaton folyamatosan megújuló erős térség

Élhető környezet kialakítása a cél

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 22:04
A Balaton térsége folyamatosan megújuló erős régió, és míg korábban szezonális érdeklődés jellemezte, addig mára ez az egész esztendőre kiterjed – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtökön Balatonfüreden.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az Év Balatoni Háza 2025 építészeti díjpályázat eredményhirdetése alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen Navracsics Tibor kiemelte, hogy a Balaton amellett, hogy üdülőhely, több százezer ember otthona, akik élhető környezetben szeretnék tölteni mindennapjaikat. Ennek tudatában kell fejleszteni a térséget, amelynek „új identitáselemet ad a pályázat”, valamint az a tény is, hogy balatoni főépítészt neveztek ki a régióban – tette hozzá.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára úgy fogalmazott: „a Balaton jövője a felelős döntéseken múlik” …. „éppen ezért megerősítettük a térségi szemléletet, azzal a céllal, hogy élhető környezet vegye körül a Balatont.”

Az Év Balatoni Háza 2025 pályázatra 21 pályamű érkezett, melyek közül nyolcat díjazott a bizottság, köztük lakóépületet, üdülőt, középületet.

A díjátadó rendezvényt a Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége szervezte.

