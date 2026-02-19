Teljes körű útfelújításokra készül a Magyar Közút

A burkolathibák javítása folyamatos, és ha az időjárás engedi, hamarosan elkezdődhetnek a teljes körű útfelújítási munkák is – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-vel.

A munkálatokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, illetve költségvetési források fedezik, a munkaterület-átadások még ebben a hónapban elkezdődhetnek. Az érintett fő- és mellékúthálózati szakaszokon jellemzően a pályaszerkezet és aszfaltréteg cseréje mellett megújulnak a vízelvezető rendszerek, a forgalombiztonsági eszközök és az egyéb úttartozékok is.

A közútkezelő mintegy 31 ezer kilométer úthálózatért felel, idén 843 kilométer felújítását tervezik.

A közlemény szerint az elmúlt hónapok csapadékos, változékony és rendkívül hideg időjárása elősegítette a kátyúsodást, így idén majdnem kétszer annyi úthibát észleltek, mint a tavalyi azonos időszakban. Ezeket a Magyar Közút 80 mérnöksége minden nap javítja, az elmúlt másfél hónapban csaknem 3600 tonna aszfaltot használtak föl.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt országos közutakon burkolathiba okozta károkat a társaság honlapjának ügyfélszolgálati oldalán lehet bejelenteni.