Magyarország részlegesen felszabadítja stratégiai kőolajkészleteit

Ukrajna politikai okokból blokkolja a Barátság-vezetéken érkező szállítást

MH/ MTI
 2026. február 19. csütörtök. 5:09
Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását – mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.

Magyarország részlegesen felszabadítja stratégiai kőolajkészleteit
A kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Németh András Péter

Az államtitkár hozzátette, a kialakult helyzetre tekintettel kedden kezdeményezte a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoport összehívását. A szerdai ülésen megállapították, hogy az ellátási zavar kiváltó oka az, hogy Ukrajna politikai okokból nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken történő szállítást.

A munkacsoport áttekintette a stratégiai kőolajkészletek aktuális helyzetét, ami 96 napnyi nettó importnak felel meg, és meghallgatta az érintett állami és nem állami szereplők álláspontját – tette hozzá.

A kormány szerdai döntésével összhangban a munkacsoport előkészítette a 250 ezer tonna kőolajkészlet felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet.

Mint írta, a Barátság vezetéken szünetelő kőolajszállítások miatt a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás a biztonsági készletek részleges felszabadításával garantálható, és a Mol megteszi a szükséges intézkedéseket a kőolajimport biztosítása érdekében.

Steiner Attila hangsúlyozta: az ukrán zsarolás ellenére Magyarország kőolajellátottsága biztonságban van. „Nekünk a magyar családok és vállalkozások biztonságos energiaellátása az első” – zárta bejegyzését.

