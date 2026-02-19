2026. február 19., csütörtök

Előd

Gazdaság

Brüsszel tervei veszélyeztetik a magyar agráriumot

Hubai Imre szerint az uniós intézkedések végrehajtása a hazai mezőgazdaság „kivéreztetéséhez” vezetne

MH/ MTI
 2026. február 19. csütörtök. 0:44
Brüsszel terveinek végrehajtásával gyakorlatilag kivérezne a hazai agrárium, az agrárpolitika Európai Unió által elképzelt karcsúsítását nem vagyunk hajlandóak végrehajtani – mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szerdán Szolnokon, sajtótájékoztatón.

Brüsszel tervei veszélyeztetik a magyar agráriumot
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége szakmai fóruma előtti tájékoztatón azt mondta: minden segítséget megadnak a gazdálkodóknak, most a minimális feltételt teljesítő minden jó pályázat nyerni tud, ezzel hozzájárulnak a vidék felemelkedéséhez.

Megjegyezte, hogy az uniós tervek megvalósításával öt, jelenleg nyertes pályázatból csak egy kapna támogatást.

