Brüsszel tervei veszélyeztetik a magyar agráriumot

Brüsszel terveinek végrehajtásával gyakorlatilag kivérezne a hazai agrárium, az agrárpolitika Európai Unió által elképzelt karcsúsítását nem vagyunk hajlandóak végrehajtani – mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szerdán Szolnokon, sajtótájékoztatón.

Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége szakmai fóruma előtti tájékoztatón azt mondta: minden segítséget megadnak a gazdálkodóknak, most a minimális feltételt teljesítő minden jó pályázat nyerni tud, ezzel hozzájárulnak a vidék felemelkedéséhez.

Megjegyezte, hogy az uniós tervek megvalósításával öt, jelenleg nyertes pályázatból csak egy kapna támogatást.