Brüsszel tervei veszélyeztetik a magyar agráriumot
Hubai Imre szerint az uniós intézkedések végrehajtása a hazai mezőgazdaság „kivéreztetéséhez” vezetne
Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége szakmai fóruma előtti tájékoztatón azt mondta: minden segítséget megadnak a gazdálkodóknak, most a minimális feltételt teljesítő minden jó pályázat nyerni tud, ezzel hozzájárulnak a vidék felemelkedéséhez.
Megjegyezte, hogy az uniós tervek megvalósításával öt, jelenleg nyertes pályázatból csak egy kapna támogatást.