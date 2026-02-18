A burgonyaliszt import volumene 2025 végén 129,6 ezer eurót tett ki. Ez a finomra és durvára őrölt burgonyaliszt, valamint a burgonyapehely szállításának értékét jelenti. Ez volt az első importszállítmány nyolc hónap után.

Az EU-ba irányuló export volumene tekintetében Oroszország jelentősen lemaradt a vezetőktől. Az első helyet Nagy-Britannia szerezte meg 792,7 ezer euróval. A második helyen Oroszország végzett, a harmadik pedig az USA lett 63,3 ezer euróval. Az öt vezető ország közé India (53,7 ezer euró) és Kína (50,6 ezer euró) is bekerült - írja a RIA Novosti .

2025-ben két EU-ország került fel a legfontosabb vásárlók listájára egy másik orosz termék tekintetében. Ez a szirupszerű takarmány-melasz. Az első három importőr között Lettország és Észtország végzett. Ezek az országok 3,5, illetve 4 millió dollár értékben vásároltak cukorgyártás melléktermékét Oroszországból.