A pozsonyi Slovnaft leállítja a gázolaj ukrajnai exportját

A pozsonyi Slovnaft leállítja Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag exportját, és a kőolajfinomító minden terméke a hazai piac ellátására szolgál majd - jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kormány szerdai ülése után, amelyen olajszükségállapot bevezetéséről döntöttek, mivel az ukrán fél nem indította újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken január végén állt le az ukrajnai háború miatt, és az ukrán fél azóta nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már lehetséges.

„A Slovnaft leállítja a gázolajkivitelt Ukrajnába, és minden más kivitelt is, és minden, amit Szlovákiában feldolgoz, az a szlovákiai piacra kerül majd” – idézte Robert Fico szerdai bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. Hozzátette, hogy ezért Szlovákiában nem áll fenn üzemanyag vagy más olajtermék hiányának kockázata.

Robert Fico a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna máig nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, azt mondta: bár csak találgatni tud, de nem ez lenne az első eset, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan politikai döntést hoz, amellyel kárt okoz Szlovákiának. Rámutatott: a szlovák szakszolgálatok információi is ezt valószínűsítik, hiszen a vezeték megrongált szakaszát már megjavították, és így a szállítás folytatásának műszaki akadálya nincs. Újságírói kérdésre Robert Fico kijelentette: nyilvánvaló, hogy az ukrán elnök állíttatta le a Barátság kőolajvezetéken érkező tranzitot.

A szlovák miniszterelnök elmondta: egyértelmű, hogy a kőolaj politikai küzdelem eszközévé vált, mint ahogy az is, hogy ezzel hatalmas nyomást gyakorolnak Orbán Viktor magyar miniszterelnökre a választások előtt. „Evidens, hogy az a cél, hogy kárt okozzanak Orbánnak a választások előtt” – fogalmazott Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök sokkolónak nevezte, hogy Kijev továbbra sem adott magyarázatot az olajszállítás leállítására, valamint arról is tájékoztatott, hogy az ország ukrajnai nagykövete hivatalos jegyzékben kért magyarázatot az olajszállítások leállítására. Ha valaki abban reménykedik, hogy a kőolajjal történő zsarolással jobb pozíciót harcol ki magának az EU csatlakozás kapcsán, akkor nagyon téved – szögezte le Robert Fico.

A fennálló helyzet miatt a szlovák kormány szerdai ülésén az olajszükségállapot bevezetése mellett arról is döntött, hogy az állami tartalékalapból 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a Slovnaft számára, amelynek napi átlag 7300-7500 tonna kőolajra van szüksége a szlovák szükségletek ellátására.

Az állami tartalékalapból felszabadított kőolajjal a Slovnaft áthidalhatja azt az időszakot, amíg az új kőolajszállítmányok tankhajókon keresztül megérkeznek Horvátországba, majd onnét eljutnak Szlovákiába a horvátországi Adria vezetéken keresztül, mindez mintegy 20-30 napot vehet igénybe – írta a szlovák hírügynökség.