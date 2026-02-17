Nagyon népszerű az Energetikai Otthonfelújítási Program

Több mint tízezer igénylésnél tart az Energetikai Otthonfelújítási Program, a programban a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéből – tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden, friss Facebook-bejegyzésében.

A tájékoztatás szerint akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható. A fejlesztésekbe mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni. Mostanáig több mint 10 ezer igénylés érkezett be 62 milliárd forintra, több mint hatezer nyertesnek ki is fizettek 28,4 milliárd forintot.

A támogatott fejlesztésekkel – a többi között külső szigeteléssel, nyílászárócserével, a fűtési rendszer korszerűsítésével – legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. A beruházások így jelentősen csökkentik a háztartások energiafelhasználását. A nyertesek ezzel könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből – emelte ki az EM.

A tárca felidézte: a lehetőség ősz óta még kedvezőbb feltételekkel érhető el, a korábbi 6 helyett akár 10 millió forint igényelhető. A kamatmentes hitelrész meghosszabbított futamideje miatt alacsonyabbak a törlesztőrészletek. Nem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség sem – sorolta minisztérium.

Az Energetikai Otthonfelújítási Program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban. Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát – ismertette bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium.