Magyar minőség az EU-ban

Magyarország mindent megtesz azért, hogy az Európai Unió piacára kizárólag olyan mezőgazdasági termékek kerülhessenek be, amelyek maradéktalanul megfelelnek az uniós előírásoknak és a szigorú nyomon követhetőségi szabályoknak – hangsúlyozta az Agrárminisztérium (AM) keddi közleménye szerint Nagy István a 72. Növényvédelmi Tudományos Napok megnyitóján, a Magyar Tudományos Akadémia székházában.

A tárcavezető leszögezte: a magyar élelmiszerek kiváló minőségűek és biztonságosak, ehhez védőhálót jelent a növényorvosok munkája. A szakemberek kiemelten fontos feladatot látnak el, hiszen az itthon előállított élelmiszer, illetve takarmány 80 százaléka növényi eredetű, és ahhoz, hogy biztonságos élelmiszer kerüljön az asztalra, egészséges talaj és növények kellenek. A miniszter hangsúlyozta, a növényorvosok, a szakhatóságok és a gazdálkodók együttműködése biztosítja, hogy a magyar termékek megfeleljenek a legszigorúbb hazai és uniós elvárásoknak egyaránt. Magyarország elkötelezett abban, hogy az importszabályok szigorításával és a maradékanyag-határértékek következetes érvényesítésével megvédje az európai és a magyar fogyasztókat – írták.

Az agrárminiszter a közlemény szerint „határozottan visszautasította a magyar almát ért megalapozatlan állításokat”. Rámutatott: import termékről volt szó, a magyar alma pedig biztonságos, kiváló minőségű, és megfelel minden hatályos növényvédelmi és élelmiszer-biztonsági előírásnak. A kormány a jövőben is fellép minden olyan támadással szemben, amely a hazai termelők jó hírnevét indokolatlanul veszélyezteti. A tárcavezető beszélt a szőlő aranyszínű sárgaság betegségéről is, amelynek fokozott terjedése tavaly komoly kihívást jelentett a belföldi szőlőtermesztés számára. Emlékeztetett arra, hogy a kormány azonnali intézkedéseket vezetett be, 3,8 milliárd forint biztosított a felderítésre, permetezésre, és az érintett ültetvények felszámolására. Az agrárminiszter jelezte: az eddigi tapasztalatokra építve készül az idei feladatokat rögzítő akcióterv, amely a növény-egészségügyi és növényvédelmi intézkedések mellett a támogatások és az elhanyagolt ültetvények kérdését is tartalmazza.

Az agrárminiszter hangsúlyozta: a növényvédelem ma már nem csupán technológiai kérdés, hanem nemzetstratégiai ügy. Az éghajlatváltozás, az új károsítók megjelenése és a globalizált kereskedelem fokozott kockázatokat jelentenek, ezért különösen fontos a megelőzés és a szigorú ellenőrzés, és az új kihívásoknak megfelelően, a modern technológiák gyakorlati alkalmazása. Magyarország továbbra is kiáll amellett, hogy az európai gazdálkodók és fogyasztók érdekeit első helyen kell kezelni. A magyar élelmiszerek biztonságát minden eszközzel megvédjük, ebből ezután sem engedünk – fogalmazott Nagy István.

A rendezvényen az agrárminiszter oklevelek átadásával ismerte el a növényvédelmi szakemberek kimagasló szakmai munkáját – olvasható a közleményben.