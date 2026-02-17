Lezárult a Gyulai Várfürdő teljes felújítása

A Lovarda épületének átadásával lezárult a Gyulai Várfürdő teljes, hárommilliárd forint értékű felújítása, így mostantól annak teljes területe a vendégek rendelkezésére áll – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Gyulai Várfürdő Lovarda épületének átadó ünnepségén először az elmúlt másfél évtized válságait érintette, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország mindezen nehézségek közepette igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.

„Olyan eredményeket értünk el, amelyeket szájtátva figyelnek a világ távoli pontjain is (…) Akármilyen távol járok Gyulától a világban, hitetlenkedve hallgatják a kollégák, hogy Magyarországon nem csak 13., hanem 14. havi nyugdíj is van. Hitetlenkedve hallgatják, hogy az Európában megszokottnak harmadát-negyedét fizetik a magyar emberek a rezsire, és hitetlenkedve hallgatják azt, hogy Magyarországon az édesanyáknak most már nem kell személyi jövedelemadót fizetni” – sorolta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények, például mert az országot megpróbálják belekeverni az ukrajnai háborúba.

„Mi mindennek ellenállunk, garantáljuk Magyarország, a magyarok és a hozzánk látogatók biztonságát, és garantáljuk, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyarországi települések fejlesztésére használjuk fel” – szögezte le.

Majd rámutatott, hogy az utóbbi évek sikerei csakis azért voltak lehetségesek, mert a gazdaság bizonyos szektorai kiválóan teljesítettek, mint például a turizmus.

„Számos magyarországi település egyre nagyobb számban vonzza a látogatókat határon innen és túlról egyaránt. És Magyarország vonzerejét nemzetközi szinten is folyamatosan növelik a messze földön híres fürdőink” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter azt közölte, hogy ezek közül is kiemelkedik a rendkívül magas színvonalú Gyulai Várfürdő, amelyet három ütemben összesen hárommilliárd forintért újítottak fel, és a beruházás mostanra zárult le, így innentől kezdve a létesítmény teljes területe a vendégek rendelkezésére áll.

Kifejtette, hogy a fejlesztés utolsó szakasza egy különleges épület, a közel 200 éves Lovarda felújításáról szólt, amely Magyarország egyik legszebb és legjobb termálvizes komplexumaként várja a látogatókat.

Emellett pedig kitért arra is, hogy Gyula „az elmúlt évek fejlesztései nyomán egyre szebb arcát mutatja”, egyre több a turista, és a város egyre nagyobb mértékben járul hozzá a magyar gazdaság erősödéséhez.

„Nemcsak belföldi vendégekkel találkozhatunk itt, hanem határon túlról érkezőkkel is. Az ő érkezésüket megkönnyíti, hogy Gyula immár két határátkelővel is rendelkezik, a magyar-román határon nemrégiben átadott tíz új határátkelőhely közül ugyanis az egyik itt, a Dénesmajornál található” – jegyezte meg.

„A jövőben Gyula városának szerepe a Románia felé irányuló tranzitban még inkább meg fog nőni azzal, hogy az M44-es út és a román gyorsforgalmi úthálózat összekapcsolódását az évtized végére meg fogjuk valósítani” – tudatta.

„És itt Gyulán joggal lehetnek büszkék a Várfürdő mellett arra is, hogy az elmúlt években egy 2,5 milliárd forintos beruházás nyomán megújult az Almásy-kastély, illetve hamarosan felújítjuk a vasútállomást és az Élővíz-csatorna környezetét is megújítjuk” – fűzte hozzá.

A miniszter végül arról is beszámolt, hogy Gyula a nemzetközi gazdaság vérkeringésébe is egyre jobban bekapcsolódik azzal, hogy az Airbus gyárában most már a legérzékenyebb repülésbiztonsági eszközöket, berendezéseket állítják elő.

„Mi azon leszünk, hogy Gyula városa a jövőben is tovább fejlődjön, ezt segíti az a hét beruházás, amely 32 milliárd forint értékben jött ide Gyulára és a közvetlen környékére, amelyek összesen több mint ezer munkahelyet tettek betonbiztossá itt a város közvetlen környezetében” – jelentette ki.

„Azon leszünk tehát, hogy Gyula városa tovább fejlődjön, még több látogatót vonzzon, és azon leszünk, hogy a gyulaiak pénze Gyula városának fejlődését szolgálja, ne egy másik ország működéséhez járuljon hozzá” – zárta mondandóját.