Horvátország miniszterelnöke szkeptikus Magyarország olajvezeték-kérésével kapcsolatban

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök mérsékelte azokat a várakozásokat, hogy Magyarország az ő országának ellenőrzése alatt álló csővezetéket használhatna az Ukrajnában bekövetkezett blokád miatt leállt orosz olajellátás pótlására.

A Barátság vezetéken keresztül Magyarországra irányuló olajszállítás a múlt hónap vége óta szünetel, miután Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen. Magyarország legnagyobb energetikai vállalata, a Mol Csoport szerint január 27. óta nem szállítottak olajat Ukrajnán keresztül – írja a Bloomberg.

Plenkovics nem sokkal azután nyilatkozott, hogy a Mol bejelentette: kéri a kormányt, hogy bocsássa ki a stratégiai olajtartalékokat, hogy finomítói továbbra is működhessenek.

Plenkovic kijelentette, hogy megfontolja Magyarország kérését, hogy horvát kikötőkön és csővezetékeken keresztül importáljon orosz nyersolajat. Hozzátette, hogy Horvátország meg fogja vizsgálni, hogyan tud szomszédként betölteni szerepét, miközben tiszteletben tartja az Európai Unió és az Egyesült Államok orosz nyersolajra vonatkozó tilalmát.

„Van egy kivétel, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy orosz nyersolajat vásároljon, de van egy amerikai szankciórendszer is, amely pont az ellenkezőjét mondja” – mondta Plenkovic hétfőn.

A Mol elegendő olajhoz való hozzáférés érdekében megkezdte finomítóinak tengeri szállítmányokkal történő ellátását. A vállalat szerint azonban ezek a szállítmányok várhatóan csak március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe, és az olajnak további 5-12 napba telik, mire eléri a finomítókat.

Magyarország olajellátásának nagy része a Druzsba csővezetéken keresztül történik, és a vállalat azzal vádolta Ukrajnát, hogy ezt politikai nyomásgyakorlás céljára használja. Ha a vezetéken keresztül történő szállítás a következő napokban nem folytatódik, az országnak körülbelül 250 000 tonna tartalékot kell felszabadítania – közölte a Mol hétfőn.

A horvát állami tulajdonú vezetéküzemeltető, a Janaf már szállít nem orosz nyersolajat a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóiba. Az elmúlt hónapokban a Mol többször panaszkodott a Janaf kapacitására és a szokásosnál magasabb költségekre, amit a Janaf visszautasított.

Plenkovic szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a Janaf mindvégig képes volt kielégíteni a magyar importigényeket.

Ez „megerősíti azt, amit Horvátország mindvégig állított, hogy a magyar kivétel az orosz nyersolaj beszerzésére teljesen felesleges” – mondta.

Az energiapolitika szerepelt a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hétfői budapesti tárgyalásain. Rubio szerint Magyarország mentessége az amerikai szankciók alól tanúskodik Donald Trump elnök Orbán iránti meleg érzéseiről.