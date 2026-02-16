Tovább izmosodott a forint

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót február 16-án, hétfő reggel hat órakor 378,90 forinton jegyezték a péntek este hat órai 379,68 forint után - Képünk illusztráció

A dollár jegyzése 319,42 forinton áll 319,82 forint után, a svájci franké pedig 415,51 forintra ment lejjebb 416,28 forintról.

A forint hétfő reggeli jegyzésén vegyesen áll az egy héttel korábbi, 7-ik heti hétfői kezdéshez képest, 0,3 százalékkal gyengébben az euró, 0,1 százalékkal erősebben a dollár és 0,8 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

A februári kezdésnél mindhárom devizával szemben kissé erősebben áll a forint, 0,6 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 0,1 százalékkal a svájci frank ellenében.