Dubai Mochi rizssüteményt vontak ki a forgalomból

Gluténtartalom a gluténmentes rizs-süteményben

MH/MTI
 2026. február 16. hétfő. 16:05
Glutén tartalom miatt gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi rizssüteményt vontak ki a forgalomból - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-nek küldött közleményében.

Dubai Mochi rizssüteményt vontak ki a forgalomból
A termék nem jelölt allergént (glutén) tartalmaz
Fotó: Facebook/Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján a gluténmentes jelöléssel ellátott Dubai Mochi rizssüteménynél megállapították, hogy a termék jelölésén az összetevők között búza alapú tészta is szerepel, így a termék allergént (glutént) tartalmaz. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Momoko Shop Kft.-vel. A cég az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedést, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról. A közleményben ismerteti, hogy az érintett termék megnevezése Dubai Mochi Pistachio Kunafa Flavor, márkája Qlove Japanese Style, 168 grammos kiszerelésű, importőre a PepisCR s.r.o. (Csehország). A hatóság a közleményben kiemelte, hogy a termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

