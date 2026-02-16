Itt a fordulat az albérletpiacon! Az Otthon Start Program indulása óta miközben a bérek folyamatosan nőnek, az albérletárak stagnálnak, ezzel több tíz milliárd forinttal több marad az albérletben élők zsebében – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség (ME) parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn közzétett Facebook-bejegyzésében.

Kijött a legfrissebb ingatlanpiaci elemzés az albérletárak alakulásáról. Az történik, amit nyáron megjósoltunk. Az Otthon Start Program megfogta az albérletárakat: a fix 3 százalékos hitel hatására több tízezer albérlő vált és válik otthontulajdonossá, ez pedig lehűtötte az albérletpiacot és letörte a bérleti díjak emelkedését. Páratlan siker, hogy a program szeptemberi indulása óta az albérletárak országosan csupán 0,4 százalékkal, a fővárosban is pusztán 0,5 százalékkal nőttek. Ezzel pedig sokéves rekord dőlt meg – fűzte hozzá.

Az éves adatok is egyre javulnak. Egy év alatt, miközben a nettó bérek átlagosan 10 százalékkal emelkedtek, addig az albérletárak országosan és Budapesten is pusztán 5 százalékkal nőttek. Az egy évvel ezelőtti lakbérnövekedést az Otthon Start program 5 hónap alatt lefelezte. Ilyen alacsony számokra legutóbb 5 éve, a koronavírus-járvány alatt volt példa, csak akkor éppen több százezer ember számára vált bizonytalanná a megélhetés – olvasható a bejegyzésben.

Ez kétszeres növekedési ütem a bérek javára. Ezáltal nemcsak a több mint 35 ezer elsőlakás-vásárló esetében, hanem további sok százezer honfitársunk lakhatási helyzetében állt be pozitív változás. Hiszen átlagosan egyre nagyobb fizetések mellett arányait tekintve kevesebbet kell bérleti díjra költeniük. Ahogy hónapról hónapra több ezer fiatallal bővül az otthontulajdonosok köre, az olló a bérek növekedése és az albérletárak emelkedése mögött tovább fog nyílni – magyarázta az államtitkár.

A program ezen kedvező hatása tehát segítség az albérletben élők számára is. Több százezer albérlőnél több tízmilliárd forintnak megfelelő összeg marad 2026-ban, amit nem kell albérletre kifizetni és ami akár egy jövőbeni saját lakás önerejét is képezheti. Ez az Otthon Start hatás! – fogalmazott Panyi Miklós.