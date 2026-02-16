A Vatikáni Bank két új részvényindexet indít

A Vatikáni Bank két új részvényindexet indított, amelyek a katolikus elvekhez igazodnak. A kezdeményezés, amely a CNBC szerint a chicagói pénzügyi szolgáltató Morningstarral együttműködésben valósult meg, világszerte referenciaként szolgál majd az etikus katolikus befektetésekhez.

XIV. Leó pápa az apostoli palota Szent Péter térre néző ablakából szólította meg a hívőket az Angelus imádság alatt

A két index a Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles és a Morningstar IOR US Catholic Principles nevet viseli. Mindkettő 50 olyan vállalatot tartalmaz, amelyeknek meg kell felelniük a Vatikán etikai irányelveinek.

A vállalatoknak állítólag szigorú kritériumoknak kell megfelelniük

A CBS szerint az indexekben szereplő vállalatoknak szigorú kritériumoknak kell megfelelniük, amelyek a katolikus egyház alapelvein alapulnak. Ezek közé tartozik többek között az emberi élet védelme, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem.

Az amerikai index vezető vállalatai között szerepel a Meta és az Amazon, míg az euróövezeti indexet a holland ASML Holding és a Deutsche Telekom vezeti.

Több vállalat kiválasztása kérdéseket vet fel

Az amerikai vállalatok kiválasztása azonban kérdéseket vet fel. Az Amazonot évek óta kritizálják azért, hogy rosszul bánik alkalmazottaival. A közösségi média óriás Meta jelenleg peres eljárásokkal szembesül az Egyesült Államokban, mert állítólag platformjait úgy tervezték, hogy függőséget okozzanak a felhasználókban.