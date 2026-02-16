Gazdaság
A Vatikáni Bank két új részvényindexet indít
Ezek csak a katolikus egyház elveinek megfelelő vállalatokat tartalmaznak
A két index a Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles és a Morningstar IOR US Catholic Principles nevet viseli. Mindkettő 50 olyan vállalatot tartalmaz, amelyeknek meg kell felelniük a Vatikán etikai irányelveinek.
A vállalatoknak állítólag szigorú kritériumoknak kell megfelelniük
A CBS szerint az indexekben szereplő vállalatoknak szigorú kritériumoknak kell megfelelniük, amelyek a katolikus egyház alapelvein alapulnak. Ezek közé tartozik többek között az emberi élet védelme, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem.
Az amerikai index vezető vállalatai között szerepel a Meta és az Amazon, míg az euróövezeti indexet a holland ASML Holding és a Deutsche Telekom vezeti.
Több vállalat kiválasztása kérdéseket vet fel
Az amerikai vállalatok kiválasztása azonban kérdéseket vet fel. Az Amazonot évek óta kritizálják azért, hogy rosszul bánik alkalmazottaival. A közösségi média óriás Meta jelenleg peres eljárásokkal szembesül az Egyesült Államokban, mert állítólag platformjait úgy tervezték, hogy függőséget okozzanak a felhasználókban.