A következő uniós költségvetés radikális változásokat idézhet elő

Az Európai Bizottság következő uniós költségvetési javaslatcsomagja radiális változásokat irányoz elő a korábbi költségvetéshez képest – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn Budapesten, a visegrádi országok (V4) európai ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak értekezletén.

Tessely Zoltán, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke (b2) nyitóbeszédet mondott a visegrádi országok (V4) európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak értekezletén az Országház Delegációs termében 2026. február 16-án. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b1), Juhász László, az európai ügyek bizottsága titkárságának főosztályvezető-helyettese (b3) és Tamás Csaba Gergely bizottsági munkatárs (b4)

Az Európai Unió (EU) következő hétéves (2028-2034) költségvetéséről szóló előadásában Bóka János azt mondta, a tervezetben egyrészt jelentős eltolódás látszik a közös mezőgazdasági és kohéziós politika rovására a versenyképességi és védelmi célúnak mondott kiadások felé. Másrészt jelentős változásokat javasol az Európai Bizottság a költségvetés szerkezetében és az eljárásokban, amelyek – a bizottság megfogalmazása szerint – az egyszerűsítést és a rugalmasságot szolgálják – fűzte hozzá.

A miniszter kiemelte: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika önálló szakpolitikák maradjanak, emellett a közös agrárpolitikának meg kell őriznie kétpilléres szerkezetét. A visegrádi gazdáknak is létkérdés a jelenlegi támogatási szint fennmaradása – rögzítette.