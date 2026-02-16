Gazdaság
A következő uniós költségvetés radikális változásokat idézhet elő
A visegrádi gazdáknak is létkérdés a jelenlegi támogatási szint fennmaradása
Az Európai Unió (EU) következő hétéves (2028-2034) költségvetéséről szóló előadásában Bóka János azt mondta, a tervezetben egyrészt jelentős eltolódás látszik a közös mezőgazdasági és kohéziós politika rovására a versenyképességi és védelmi célúnak mondott kiadások felé. Másrészt jelentős változásokat javasol az Európai Bizottság a költségvetés szerkezetében és az eljárásokban, amelyek – a bizottság megfogalmazása szerint – az egyszerűsítést és a rugalmasságot szolgálják – fűzte hozzá.
A miniszter kiemelte: Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika önálló szakpolitikák maradjanak, emellett a közös agrárpolitikának meg kell őriznie kétpilléres szerkezetét. A visegrádi gazdáknak is létkérdés a jelenlegi támogatási szint fennmaradása – rögzítette.