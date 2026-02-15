Új gázerőmű épül Niš mellett

„Fényes jövő áll Szerbia és Azerbajdzsán előtt, legalábbis ami kétoldalú kapcsolatainkat illeti. Szeretném kifejezni nagy tiszteletemet az azerbajdzsáni nép iránt, személyesen Ön iránt is, tisztelt elnök úr, és el szeretném mondani a szerbiai emberek előtt, valamint az azerbajdzsániak előtt is, hogy minden beszélgetésünk során sokat tanulok Öntől” - mondta Vučić a Szerbia Palota épületében, miután fogadta Ilham Alijev azeri elnököt.

Mint a Vajdaság Ma cikkéből kiderül, Vučić kifejtette, a két állam együttműködik az energetika, a mezőgazdaság, a turizmus, az innovációs és infrastrukturális beruházások terén is. Ezekkel kapcsolatban több megállapodást is aláírtak vasárnap.

Vučić bejelentette, hogy Niš környékén Azerbajdzsánnal közösen gázerőművel építenek, amely várhatóan 2029-re készülhet el. Elmondta, hogy ma aláírják a projekt alapdokumentumát, és a következő két-három hónapban lezárul az előkészítés, hogy megkezdődhessen a tervezés, majd az építkezés, amely valamivel több mint két évig tart. A létesítmény 500 MW beépített teljesítményű lesz. Három lehetséges helyszínt vizsgálnak: Trupale, Krušce és Niška Banja - de jelenleg Krušce tűnik a legvalószínűbbnek.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a két ország közötti együttműködés minden társadalmi területen fejlődik. A 2012-es évhez képest a kétoldalú kereskedelmi forgalom tizenhatszorosára nőtt.