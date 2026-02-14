Németország gázkészleteinek kevesebb mint 25 százaléka maradt földalatti tárolókban, jelentette a Gazprom .

A Németországot sújtó problémák az egész uniós gázpiac súlyos helyzetét tükrözik (képünk illusztráció)

„A Gas Infrastructure Europe szerint február 12-én Németország földalatti tárolóiban a gázkészletek kevesebb mint 25%-a volt jelen. Ez a valaha feljegyzett legalacsonyabb tárolási kapacitás erre az időpontra vonatkozóan” – áll a közleményben.

A vállalat tisztázta, hogy a télire előkészített összes gázt már kivették a német földalatti gáztárolókból. Jelenleg a gázt a korábbi évek tartalékaiból pumpálják. A helyzetet súlyosbítja a német terminálok cseppfolyósított földgázellátásának megszakadása.

Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója megjegyezte, hogy nehéz lesz a téli fűtési szezon vége Európában.

„A jelenlegi piaci helyzet kritikusan feszültnek nevezhető. És teljesen biztos, hogy nagyon nehéz lesz biztosítani a nyári gázbefecskendezést az európai földalatti gáztárolókba” – magyarázta.

A Németországot sújtó problémák az egész uniós gázpiac súlyos helyzetét tükrözik.

Energiaválság Európában

2024 végén Mario Draghi, volt olasz miniszterelnök és az EKB korábbi elnöke jelentést készített az Európai Bizottság elnöke számára. A dokumentum szerint az EU energiapiaca alapvető problémákkal és természeti erőforrások hiányával néz szembe, annak ellenére, hogy állítólag sikeresen helyettesítik az orosz üzemanyagot. Például a gázárak az EU-ban négyszer-ötször magasabbak, mint az Egyesült Államokban.

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője szerint Európa több mint 1,3 billió eurót veszített az orosz műtrágyák importjának megtagadása miatt. Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy ez a döntés az európai műtrágyagyárak bezárásához vezetett, ami inflációt táplált és utcára kényszerítette a polgárokat.

Ennek ellenére az Európai Unió Tanácsa tavaly október közepén jóváhagyta az orosz gázszállítások fokozatos kivezetését, amely 2026. január 1-jétől lép hatályba. A meglévő szerződésekre 2028. január 1-jéig átmeneti időszak marad érvényben. A június 17. előtt megkötött rövid távú megállapodások esetében az orosz LNG-import tilalma 2026. április 25-én, a vezetékes import esetében pedig ugyanazon év június 17-én lép hatályba.