Újra a magyar ipar motorja lehet a Csepel Művek?

A gyárosokkal közösen készíti majd el a Csepel Művek fejlesztési tervét a kormány, hogy a létesítményt a magyar ipar aranytartalékából újra a gazdaság motorjává tegyék - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, Borbély Lénárd polgármesterrel és Király Nórával, Fidesz helyi képviselőjelöltjével közösen.

Szijjártó Péter (k) hangsúlyozta, hogy biztos abban, hogy a Csepel Művek a magyar ipar aranytartalékából a magyar ipar motorjává válik újra

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy együtt bejárták a Csepel Műveket, amely valóban a magyar ipar aranytartaléka, és fantasztikus lehetőséget kínál barnamezős beruházásokra a hazai gazdaság és Budapest fejlesztése érdekében.

„Ezért megállapodtunk az itteni gyárosokkal és a munkaadók szövetségének vezetőivel, hogy áprilist követően egy Csepel Művek-fejlesztési tervet készítünk, amellyel a célunk az lesz, hogy újra a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük” – tudatta.

„Itt nagyon komoly fejlesztéseket fogunk csinálni, és én egészen biztos vagyok abban, hogy a Csepel Művek a magyar ipar aranytartalékából a magyar ipar motorjává válik újra” – tette hozzá.

Szijjártó Péter végezetül azt hangsúlyozta, hogy a kormány támogatása mindehhez adott lesz mind az infrastruktúrafejlesztés, mind az utak, mind az iparvasutak fejlesztése terén, hogy a Csepel Művek újra Budapest és a magyar gazdaság motorjaként működhessen.