Új lendületet kap a paksi atomerőmű bővítése

Magyarországon a Framatome francia és a Roszatom orosz nukleáris ipari vállalattal együtt felgyorsítják a paksi atomerőmű bővítését, hogy továbbra is biztonságban legyen hazánk energiaellátása és továbbra is megóvják a rezsicsökkentést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Framatome vezetőivel folytatott tárgyalása után, hogy a francia vállalat fogja szállítani a paksi reaktor egyik legfontosabb elemét, annak lelkét, az irányítástechnikai rendszert.

„Sőt a Framatome egyre tovább növeli a szerepét a paksi beruházásban, ami pedig jó hír, mert a franciák a legmodernebb nukleáris technológiát használják, ráadásul a magyar és a francia kormány között egy nagyon szoros szövetség van a nukleáris energia terén” – közölte.

Majd leszögezte, hogy a kormány nem fogja engedni, hogy mindenfajta őrült ideológiai támadásoknak és diszkriminációnak tegyék ki a nukleáris energiát.

„Most tárgyalja a huszadik szankciós csomagot az Európai Tanács, és természetesen a baltiak meg egyes északiak most is azt szorgalmazzák, hogy a Roszatomot, a nukleáris ipart helyezzük szankciók alá. Ha ez átmenne, akkor a paksi építkezést be kéne fejezni, és mindaz, amit eddig rászántunk, menne a levesbe” – figyelmeztetett.

Valamint rámutatott, hogy még ennél is drámaibb következmény lenne, hogy ha nem épülhetne meg a paksi atomerőmű, akkor a rezsicsökkentés hosszú távú garanciájának is kirúgnák a lábát.

„A rezsicsökkentés hosszú távú garanciája az maga a paksi atomerőmű, mivel magunk fogjuk előállítani az elektromos energiát, s nem kell megvennünk a nemzetközi piacokról horror áron. De Paks nélkül, az új paksi blokkok nélkül nincs rezsicsökkentés hosszú távon” – hangsúlyozta.

„Ezért is nyernünk kell, mert ha nyerünk, akkor folytatjuk a paksi beruházást komoly francia részvétellel, és akkor rendben lesz a rezsicsökkentés hosszú távon Magyarországon” – húzta alá.

„Úgyhogy dolgozunk tovább, közösen a franciákkal és az oroszokkal. Felgyorsítjuk az építkezést, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban legyen és a magyar családok rezsiköltségei továbbra is a legalacsonyabbak legyenek Európában” – fűzte hozzá.