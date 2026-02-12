Szabadesésben a román ingatlanpiac

A romániai ingatlanfejlesztések kapcsán az utóbbi években általában a brutálisan emelkedő lakásárakat szokás emlegetni. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy az új építésű otthonok iránti kereslet csökkenése és az adók emelkedése nehéz helyzetbe sodorja a fejlesztőket - írja a kolozsvári Főtér. Mint az általuk közölt összeállításból kiviláglik, a Frames tanácsadó cég elemzése szerint ugyanis az ebben érdekelt vállalkozások összadóssága az utóbbi hónapokban átlépte a történelminek számító 35 milliárd lejes (2.800 milliárd forintos) határt, ami kétszer magasabb, mint tíz évvel korábban.

A piac zsugorodása miatt az ingatlanfejlesztők több mint hatvan százalékát a fizetésképtelenség fenyegeti - figyelmeztet a szakelemzés. A Frames a kereskedelmi kamaránál és a pénzügyminisztériumnál elérhető nyilvános cégadatokat elemezte, azokból pedig az derül ki, hogy a nyilvántartásban szereplő 7300 ingatlanfejlesztő cég közül 564 indított önfelszámolást, 310 beszüntette tevékenységét, 54 pedig fizetésképtelenséget jelentett.

A pénzügyi adatok elemzése alapján jelenleg 2700 vállalkozásnál nagy és igen nagy, 1600-nál pedig közepes a fizetésképtelenség veszélye. A Frames úgy látja, a romániai ingatlanágazat igen nehéz időszakban van, az érintettek durva pénzügyi gondokkal küzdenek és a nyereségesség rettentően lecsökkent. A 7300 ingatlanfejlesztő cég óriási része, 6 830 szimpla kft.-ként működik, és csak 81 részvénytársaság van, holott utóbbiak képesek tőkét bevonzani. Ezen kívül 263 ingatlanfejlesztő egyéni vállalkozás formájában működik.