Jön a nyugdíjutalás! Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede – mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

A kormány döntése szerint pénteken érkezik a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede is

A mostani utalás azért különleges, mert két egymást követő napon is pénz érkezik az idősekhez – fűzte hozzá.

Csütörtökön utalják a februári rendes nyugdíjat, pénteken pedig a 13. havit, valamint most először a 14. havi nyugdíj negyedrészét. Ez összesen mintegy 2,5 millió embert érint: az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is. Egy átlagnyugdíj esetén ez azt jelenti, hogy csütörtökön megérkezik a 250 ezer forintos havi nyugdíj. Pénteken újabb 250 ezer forint érkezik a 13. havi nyugdíjként, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete, ami mintegy 60 ezer forint. Így egy átlagos nyugdíj esetében két nap alatt összesen 560 ezer forint jut el az idősekhez – ismertette az államtitkár.

A postai kézbesítések már zajlanak. A postás egy összegben viszi ki a pénzt, de az utalványon a külön tételek – a havi, a 13. havi és a 14. havi nyugdíjrészlet – külön is fel vannak tüntetve – tette hozzá.

„Az idősek iránti megbecsülésünket kifejezve a 13. havi nyugdíjat 2021-től vezettük vissza, a 14. havi nyugdíjat pedig az idei évtől fokozatosan vezetjük be” – mondta az államtitkár.

A pénz tehát most érkezik, ez is az idősek anyagi biztonságát szolgálja – hangsúlyozta Zsigó Róbert.