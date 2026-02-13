Jól halad a trieszti magyar kikötőberuházás építése

Bár rendkívül komplex, környezetvédelmi szempontból is mindenfajta kihívásokkal terhelt beruházás a trieszti magyar kikötő építése, a munkálatok a legnagyobb rendben haladnak – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Rómában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy a nap folyamán az olasz kormány több tagjával egyeztetett, mások mellett a külügyminiszter, az energiaügyi miniszter és a közlekedési miniszter helyettesével, akikkel elsősorban a kétoldalú kapcsolatok zászlóshajó projektjéről, a trieszti kikötőberuházásról beszéltek.

Történelmi beruházásnak nevezte, hogy Magyarország területet vásárolt a trieszti kikötőben, és aláhúzta, hogy ez mindig ad munkát a kormányközi tárgyalásokon, hiszen rendkívül komplex, környezetvédelmi szempontból is mindenféle kihívásokkal terhelt, de már sikeresen haladó beruházásról van szó.

Magyar Levente hangsúlyozta, hogy a magyar és az olasz kormány között szoros baráti, stratégiai szövetségesi viszony van, a felek között több az egyetértési pont, mint az olyan téma, amelyben eltérő állásponton vannak.

„Ez ma egy megbecsülendő helyzet, hiszen a legtöbb nyugati kormánnyal mindenféle ideológiai viták is vannak, elsősorban Ukrajna kérdéskörével kapcsolatban” – jegyezte meg.

Majd kifejtette, hogy Olaszország is a béke oldalán áll, és párbeszéd sürget Oroszországgal is, mivel értik, hogy nem lehetséges Moszkva nélkül a konfliktus rendezése.

„Sok a nézetazonosság a nagy, fontos, Európát érintő stratégiai kérdésekben az olaszokkal, és természetesen a politikai pártcsaládok szintjén is van egy állandó párbeszéd. Noha az Európai Parlamentben külön frakcióban ülünk, de Orbán Viktor és Giorgia Meloni miniszterelnök asszony egy különleges politikai kapcsolatot ápol már régóta, ami a két kormánynak az együttműködését is gördülékennyé és problémamentessé teszi” – mondta. A

z államtitkár végezetül arra is kitért, hogy a Vatikánban is járt, ahol Mihaita Blajjal, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős miniszterhelyettesével is tárgyalt.

Rámutatott, hogy Magyarországnak megkülönböztetett kapcsolatai vannak a Vatikánnal, amelyek Szent István királyig vezetnek vissza.

„Különleges történelmi kapcsolat ez, és mindig vannak közös témák, hiszen a Vatikán és Magyarország ma is közösen áll ki a világ keresztényeiért és közösen sürgeti a békét” – szögezte le.