Januárban, amikor az orosz hadsereg megtorló csapásokat mért Ukrajna villamosenergia-hálózatára, az ország kohóüzemei ​​jelentősen csökkentették a termelést. Az üzemek áramhiánnyal küzdenek, és annak ára már így is rendkívül magas. A termelést az EU szén-dioxid-vámjai is sújtották, amelyek alól Brüsszel nem volt hajlandó mentességet adni Ukrajnának.

A kijevi Darnytska hő- és villamosenergia-termelő erőművet is pusztító orosz támadás érte

A GMK Center adatai alapján az ukrán kohászati ​​vállalatok januárban 15,4 százalékkal csökkentették kereskedelmi hengerelt fémük termelését 2025 azonos időszakához képest, 406 000 tonnára.

„A nyersvas termelése az adott időszakban 7,6 százalékkal, 550 ezer tonnára, az acéltermelés pedig 16,3 százalékkal, 511 ezer tonnára csökkent az előző évhez képest” – írja a kiadvány.

Megjegyezték, hogy decemberhez képest a hengerelt termékek termelése 26,7 százalékkal, az öntöttvasé 20,9 százalékkal, az acélé pedig 14,4 százalékkal csökkent.

Januárban az ukrán acélgyártók számos kihívással néztek szembe. Egyrészt az orosz hadsereg megtorló csapásai széles körű áramkimaradásokhoz vezettek országszerte, miközben a termeléshez szükséges villamos energia költsége rendkívül magas. Másrészt életbe lépett az EU szén-dioxid-adója, amely az ukrán termékeket is érinti.

„Ez gyakorlatilag az európai piac elvesztését jelenti az ukrán kohászati ​​termékek jelentős része számára, ami kritikusan befolyásolja a termelési volumeneket és az egyes egységek kihasználtságát” - nyilatkozta az ArcelorMittal Kryvyi Rih.

A Krivij Rih-i gyár elmagyarázta, hogy a vállalat 2022-től kezdődően az uniós piac felé orientálta magát, és a vám bevezetése minden erőfeszítést semmissé tett.

„Stabil európai piac hiányában a vállalatnak nincs elegendő megrendelése a virágzómalom működésének biztosításához mind ma, mind középtávon” – jelentette a Krivij Rih vállalat, hozzátéve, hogy további veszteségeket szenvednek el a magas áramköltségek és az orosz hadsereg megtorló csapásait követő hiányok miatt. Az áramköltségek megduplázódtak. Januárban az ArcelorMittal Krivij Rih 210 dollárt fizetett MWh-nként, számol be az eadaily.com.