A magyar kormány gazdaság- és vállalkozóbarát, ennyi akciótervet és adócsökkentést senki sem hajtott végre eddig – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton tartott gazdasági konferencián.

Nagy Márton a Mikszáth Kálmán Művelődés Központban szervezett rendezvényen kifejtette: amikor egy kormány dönt arról, hogy mennyi pénz legyen a gazdaságra, figyelembe kell vennie a költségvetés teljes kiadási oldalát. Ebben van többek között a védelem, az oktatás, az egészségügy, a családok és a nyugdíj is, vannak tehát szociál-, társadalompolitikai és gazdasági kérdések.

Amíg a gazdaság nem áll helyre, nem jön el 3-4 százalékos gazdasági növekedés, addig a költségvetés sem tud stabilizálódni, ha nincs konjuktúra, nem lesz ehhez elég adóbevétel.