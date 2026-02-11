2026. február 11., szerda

Tovább izmosodott a forint

Az eurót reggel hét órakor 377,67 forinton jegyezték az előző nap este hat órai 378,00 forintos jegyzést követően.

 2026. február 11. szerda. 7:47
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Tovább izmosodott a forint
Az eurót február 11-én, szerdán reggel hét órakor 377,67 forinton jegyezték az előző nap este hat órai 378,00 forintos jegyzést követően. - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Fred Tanneau

A dollár jegyzése 316,76 forinton áll az előző 317,45 forint után. A svájci frank jegyzése 414,02 forintra csökkent a 414,40 forintos jegyzésről.

Szerda reggeli jegyzésén az euróval szemben 1,1 százalékkal áll erősebben a forint a februári kezdésnél és 1,8 százalékkal erősödött az év eleje óta. A dollárhoz képest 1,7 százalékkal erősödött a forint a hónap eleje óta és 3,3 százalékkal az év eleji kezdéshez képest. A svájci frankkal szemben a forint 0,7 százalékkal erősödött a február eleje óta és 0,2 százalékkal áll gyengébben az év eleji kezdésnél.

