Lavrov szerint Venezuela olajipari szerepére vonatkozó korlátozások diszkriminatívak

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok által Oroszország és más országok venezuelai olajipari szerepére vonatkozóan bevezetett új korlátozások nyílt diszkriminációt jelentenek.

Az amerikai pénzügyminisztérium kedden általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkitermelés elősegítésére. Az engedély nem engedélyezte az orosz és kínai állampolgárok vagy szervezetek részvételével történő tranzakciókat - írja a Reuters.

Lavrov elmondta, hogy Oroszország kapcsolatban áll Washingtonnal a kérdésben, és „egyduralomra törekvés nélkül”, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést szeretne folytatni.