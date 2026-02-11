Gazdaság
Lavrov szerint Venezuela olajipari szerepére vonatkozó korlátozások diszkriminatívak
Az amerikai pénzügyminisztérium kedden általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkitermelés elősegítésére
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/Pool/Shamil Zhumatov
Az amerikai pénzügyminisztérium kedden általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkitermelés elősegítésére. Az engedély nem engedélyezte az orosz és kínai állampolgárok vagy szervezetek részvételével történő tranzakciókat - írja a Reuters.
Lavrov elmondta, hogy Oroszország kapcsolatban áll Washingtonnal a kérdésben, és „egyduralomra törekvés nélkül”, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést szeretne folytatni.