Lavrov szerint Venezuela olajipari szerepére vonatkozó korlátozások diszkriminatívak

Az amerikai pénzügyminisztérium kedden általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkitermelés elősegítésére

MH
 2026. február 11. szerda. 15:05
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok által Oroszország és más országok venezuelai olajipari szerepére vonatkozóan bevezetett új korlátozások nyílt diszkriminációt jelentenek.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Fotó: AFP/Pool/Shamil Zhumatov

Az amerikai pénzügyminisztérium kedden általános engedélyt adott ki a venezuelai olaj- és gázkitermelés elősegítésére. Az engedély nem engedélyezte az orosz és kínai állampolgárok vagy szervezetek részvételével történő tranzakciókat - írja a Reuters.

Lavrov elmondta, hogy Oroszország kapcsolatban áll Washingtonnal a kérdésben, és „egyduralomra törekvés nélkül”, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést szeretne folytatni.

