Váratlan hiba miatt elérhetetlenné vált az ország egyik legnagyobb magyar bankja

A jegybank azonnali lépéseket tesz a hiba elhárítása érdekében

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 10:55
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan egyeztet az MBH Bankkal az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében – közölte a jegybank kedden.

Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ
Fotó: Facebook/MBH Bank

Kiemelték, hogy a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme, és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen.

Az MNB jelezte: haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezésére.

Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.

