Országszerte újulnak meg az iskolák

Már 488 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg a szakképzési intézmények, ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, amely keretében országszerte 18 szakképzési centrumban (SZC) 34 iskola újul meg, köztük a Szolnoki SZC is – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden, a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum új tanműhely épületének ünnepélyes átadásán.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: az ország, és talán Európa egyik legmodernebb tanműhelyét adják ma át. A Szolnoki SZC több mint 6 milliárd forintos projekt során olyan kimagasló tudású szakembereket képezhet, akik nem csak kielégítik a város, a régió munkaerőigényeit, hanem piacformáló tényezővé válnak.

Szólt arról, hogy a 2020 szeptemberében útjára indított Szakképzés 4.0 nemcsak az intézményeket újította meg, hanem magát az oktatást is. A szükséges infrastruktúra mellett a piaci szereplők bevonásával, az oktatók megbecsülésével elérték, hogy a képzés minden fiatal számára világszínvonalúvá váljon – mondta, megjegyezve: utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint a tavalyi évben a Dániában rendezett EuroSkills versenyen elhozott négy aranyérem, amellyel a teljes informatikai ágazatunk „diadalt arathatott”.

Kiemelte: megbecsülik a szakmát választó fiatalokat, nemcsak színvonalas képzést biztosítanak számukra, hanem a tanulmányi eredményeiknek megfelelő ösztöndíjat is akár 59 ezer forint értékben. Emellett a rászorulóknak az Apáczai-programon keresztül szociális támogatást, ösztöndíjat, a duális képzésben résztvevőknek pedig akár 168 ezer forint munkabért biztosítanak.

A szakmát szerzők kiváló eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, tovább tanulhatnak egyetemeken, vagy karrierjük beindításához igénybe vehetik a 4 millió forintos kamatmentes munkáshitelt is – tette hozzá.

Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője üdvözölte a kiváló minőségben elkészült beruházást, amelyet a térség rendkívül fontos fejlesztésének nevezett. Szavai szerint a létesítmény „a jövő építésének egyik műhelye”. Hozzátette: a jól megválasztott szakma meghatározza az életminőséget, „erős gazdaság sincs jó szakképzés nélkül”.

Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: új tanműhely épült, a régi műhely megújult, az eszközök mintegy nyolcvan százalékát beszerezték. A beruházás lehetőséget biztosít az oktató kollégáknak, hogy az új eszközökkel a munkaerőpiacon helytállni tudó fiatalokat képezzenek – fűzte hozzá. Érdekességként említette, hogy az új tanműhelyben látható a szolnoki belvárosi nagytemplom első, több mint 180 éves toronyóra-szerkezete.

Az ünnepségen részt vett többek mellett Pölöskei Gáborné, az Innovatív Képzéstámogató Központ stratégiai főigazgatója; Szalay Ferenc szabadidős és szabadtéri önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztés területfejlesztési koordinációjáért felelős miniszteri biztos is.

A beszédeket szalagátvágás és a létesítmény bejárása követte.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a mintegy 6 milliárd forint összköltségű projektben a Szolnoki SZC 4,874 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” keretében.

A projekt a Magyarországi Helyreállítási Terv és Ellenállóképességi Eszköz finanszírozási alapjából, valamint hazai forrásból valósul meg. A projekt egyik legnagyobb volumenű építési beruházása a Jendrassik György Gépipari Technikumban valósult meg. A kivitelezési munkálatok megvalósítására 2024. október 21-én kötött szerződést a Szolnoki SZC a közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlatot benyújtó, szolnoki székhelyű Károlyház Kft-vel. Az építési beruházás nettó ajánlati ára 508 millió forint volt.

Emellett új gépeket, berendezéseket vásároltak, ennek köszönhetően a gépészet, valamint a specializált gép- és járműgyártás ágazatok tanulói a legmodernebb gépeken és berendezéseken sajátíthatják el a szakma fogásait.

A beruházás részeként megújult a meglévő tanműhely fűtési rendszere is, az energiahatékonyságot pedig újonnan telepített napelemes rendszer biztosítja – olvasható az ismertetőben.