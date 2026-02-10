Olasz beruházás Nagykanizsán

A következő években száznegyven új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric Transformers friss, ötmilliárd forint értékű beruházása Nagykanizsán – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j3), Carlo Lamon, a Meth Electric Transformers Kft. ügyvezető igazgatója (j) és Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j2) a Meth Electric Transformers Kft. beruházásbejelentő ünnepsége után Nagykanizsán 2026. február 10-én. Az olasz vállalat ötmilliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Meth Electric Transformers Kft. beruházásbejelentő ünnepségén arról számolt be, hogy az olasz vállalat ötmilliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a városban, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt, így segítve száznegyven új munkahely létrehozását.

Kiemelte, hogy a helyszínen nyolcezer négyzetméteres üzem épül, új gyártóberendezéseket vesznek, új szoftvereket, digitális megoldásokat fognak alkalmazni, miközben a hozzáadott értéket és a technológiai színvonalat folyamatosan növelik.

Illetve aláhúzta, hogy a cég versenyképességét jól tanúsítja a 97 százalékos exportarány, az itt előállított termékeik túlnyomó többsége ugyanis Európában, az Egyesült Államokban és az Arab-öböl térségében kerül piacra.

Majd hangsúlyozta, hogy a magyar elektronikai ágazat termelési értéke tavaly több mint 10 ezer milliárd forint volt, a szektor így nagyban hozzájárult hazánk gazdasági teljesítményéhez.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és üdvözölte, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

„Mert hiába ezek a válságok, ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt. Ma Európában a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb munkát terhelő adókat. Illetve a nemzetközi energiapiac esztelen árváltozásai dacára nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést” – sorolta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság, például az ukrajnai háború miatt.

„Ezért a magyar kormány a jövőben is mindent meg kíván tenni annak az érdekében, hogy elősegítse a béketörekvéseket, mert a gazdasági fejlődés természetes közege a béke (…) Arról már nem is beszélve, hogy ha az itt megtermelt forrásokat el akarják vinni egy másik ország működtetésére, az kifejezetten veszélyes tud lenni” – mondta.

A miniszter ezután leszögezte, hogy az elmúlt évek gazdasági bravúrjaiban fontos szerepet játszottak a Magyarországon beruházó, itt gyárakat építő és a magyar embereknek munkát adó külföldi vállalatok.

Ennek kapcsán tudatta, hogy az elmúlt tizenegy évben a kormány 27 milliárd forint támogatást nyújtott 32 olasz vállalati beruházáshoz, aminek a nyomán összesen 128 milliárd forintnyi beruházás és 1500 új munkahely jött létre.

„Az olasz beruházók rendre a legmodernebb technológiákat hozzák el Magyarországra, és rendre biztos munkahelyet, így biztos megélhetést adnak a magyar családoknak. Az olasz beruházók is hozzájárultak ahhoz, hogy dacára az elmúlt négy év háborús mivoltának, mégis az elmúlt négy esztendő volt a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve a beruházások ösztönzése szempontjából” – jelentette ki.

Végezetül pedig arra is kitért, hogy Zala vármegye gazdasági teljesítménye tíz év alatt két és félszeresére nőtt, miközben a munkanélküliség a felére csökkent. Ebben szavai szerint komoly szerepe volt annak is, hogy ez idő alatt 53 nagyberuházás valósult itt meg állami támogatással, összesen 170 milliárd forintnyi értékben, mintegy 2900 új munkahelyet teremtve.