Akár heti több órát is megspórolhat: új területen indul a Kifli.hu kiszállítása

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kifli.hu, február 9-től az online szupermarket már a Győr és Komárom közötti térségben is elérhetővé teszi teljes kínálatát és házhoz szállítási szolgáltatását. A bővítés egyszerre 24 települést érint, és mintegy 150 ezer ember számára nyitja meg az online bevásárlás lehetőségét Nyugat-Magyarországon, írta a Lounge közleményében.

A vállalat közlése szerint a mostani lépés nem alkalmi fejlesztés, hanem egy régóta előkészített, régiós léptékű nyitás része. A Győrben és a környező településeken élő családok számára így elérhetővé válik a Kifli.hu teljes választéka, amely sok esetben a diszkontláncok árszintjével versenyez, miközben minőségben a legismertebb márkákkal vetekszik.

Időt spórol a zsúfolt hétköznapokban

A Komárom–Győr közötti térség az ország egyik legaktívabb gazdasági régiója, ahol sokan ingáznak, több műszakban dolgoznak, így a mindennapokban kiemelten fontos az időhatékony megoldások keresése. A Kifli.hu szerint az online bevásárlás ebben nyújt valódi segítséget: a hagyományos bolti vásárláshoz képest évente akár 200 óra is megtakarítható.

A rendelések előre kiválasztható idősávban érkeznek meg, a hét bármely napján, sorban állás és cipekedés nélkül. A vállalat célja, hogy a bevásárlás ne külön program legyen, hanem zökkenőmentesen illeszkedjen a hétköznapokba.

Háttérfejlesztések előzték meg a bővítést

A Kifli.hu szerint a terjeszkedés nemcsak földrajzi, hanem működési szempontból is komoly előkészületeket igényelt.

„Egy ilyen léptékű bővítés nem pusztán térképre rajzolt döntés. Az elmúlt időszakban átalakítottuk a háttérfolyamatainkat, növeltük a kapacitásainkat és fejlesztettük a raktári működést annak érdekében, hogy az új településeken is ugyanazt a frissességet, pontosságot, árat és minőséget biztosítsuk, amit meglévő vásárlóink már megszoktak” – mondta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője.

Több mint 15 ezer termék házhoz szállítva

Az új kiszállítási területen a Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik, több mint 15 ezer termékkel. A vásárlók hazai termelőktől származó friss zöldségeket és gyümölcsöket, húsokat, kézműves pékárukat, valamint hűtött és fagyasztott élelmiszereket is rendelhetnek. Emellett drogériai és patikai termékek, játékok, babacikkek és állateledelek is szerepelnek a kínálatban.

A régióban élők csatlakozhatnak a Kifli Xtra hűségprogramhoz is, amely mindig ingyenes kiszállítást biztosít – akár két órán belül –, valamint 10 százalékos kedvezményt kínál a saját márkás és BIO termékekre. Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható.

A kisgyermekes családok számára a Kiflicske Klub nyújt exkluzív kedvezményeket és kiszállítást, míg az Akadálymentes Klub a 65 év felettiek és a fogyatékkal élők bevásárlását segíti.

Ezeken a településeken indul a kiszállítás

Február 9-től az alábbi településeken válik elérhetővé a Kifli.hu házhoz szállítása: Komárom, Kocs, Naszály, Mocsa, Nagyigmánd, Kisigmánd, Csém, Ács, Bábolna, Bana, Bőny, Nagyszentjános, Vének, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi, Ikrény, Börcs, Abda, Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Győrújbarát és Győr.

A kiszállítási területek részletes, naprakész listája a Kifli.hu honlapján érhető el, a Szállítási terület menüpont alatt.