2026. február 10., kedd

Előd

EUR 377.35 Ft
USD 316.73 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

A precíziós gazdálkodás jobbá teszi a világot

Kiemelten fontosak a fejlesztések

MH/MTI
 2026. február 10. kedd. 17:10
Megosztás

A precíziós gazdálkodás élhetőbbé, jobbá és biztonságosabbá teszi a világot – jelentette ki az agárminiszter kedden Kecskeméten.

A precíziós gazdálkodás jobbá teszi a világot
Nagy István: Az agráriumot gyakran a klímaváltozás okozójaként említik, holott az ágazat szereplői a megoldás része
Fotó: Facebook/Nagy István

Nagy István a precíziós gazdálkodással és agrárinformatikával foglalkozó szakmai fórumon, az idén tizenegyedik alkalommal megrendezett PREGA konferencián és kiállításon arról beszélt, hogy az agráriumot gyakran a klímaváltozás okozójaként említik, holott az ágazat szereplői a megoldás részei.

Azoknak, akik a természetben, a természet közelében és a természetből élnek, alapvető érdeke a teremtett világ minőségének megőrzése. Ezért kiemelten fontosak a fejlesztések, amit jól mutat, hogy 2025-ben a magyar gazdák 163,5 milliárd forint értékben vásároltak gépeket és eszközöket, 21 százalékkal többet, mint 2024-ben – mondta a miniszter hozzátéve, hogy ez óriási minőségi változást jelent.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink