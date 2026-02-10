A precíziós gazdálkodás jobbá teszi a világot

A precíziós gazdálkodás élhetőbbé, jobbá és biztonságosabbá teszi a világot – jelentette ki az agárminiszter kedden Kecskeméten.

Nagy István: Az agráriumot gyakran a klímaváltozás okozójaként említik, holott az ágazat szereplői a megoldás része

Nagy István a precíziós gazdálkodással és agrárinformatikával foglalkozó szakmai fórumon, az idén tizenegyedik alkalommal megrendezett PREGA konferencián és kiállításon arról beszélt, hogy az agráriumot gyakran a klímaváltozás okozójaként említik, holott az ágazat szereplői a megoldás részei.

Azoknak, akik a természetben, a természet közelében és a természetből élnek, alapvető érdeke a teremtett világ minőségének megőrzése. Ezért kiemelten fontosak a fejlesztések, amit jól mutat, hogy 2025-ben a magyar gazdák 163,5 milliárd forint értékben vásároltak gépeket és eszközöket, 21 százalékkal többet, mint 2024-ben – mondta a miniszter hozzátéve, hogy ez óriási minőségi változást jelent.