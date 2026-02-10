A 100 százalékos vámok nem segítenek

Gazdaság
Trump azzal fenyeget, hogy megakadályozza az új híd építését Kanadába
Donald Trump amerikai elnök tovább fokozza a kereskedelmi vitát Kanadával, és azzal fenyegetőzik, hogy blokád alá vonja a két ország közötti új határhidat. A republikánus politikus a Truth Social platformon írta, hogy nem engedélyezi a híd megnyitását, amíg Kanada nem kezeli az Egyesült Államokat a méltányossággal és tisztelettel, amelyet az USA megérdemel. A hídnak legalább fele az Egyesült Államoké kell lennie, követelte. Trump bejelentette, hogy azonnal megkezdődnek a tárgyalások. Az amerikai elnök nem adott konkrétabb információkat erről, számol be a focus.de.
A híd Windsor és Detroit között
A Detroit-folyón átívelő híd a kanadai Ontario tartományban fekvő Windsor városát köti össze az Egyesült Államok Michigan állam északi részén fekvő Detroit városával. A hat sávos Gordie Howe International Bridge híd gyalogosok és kerékpárosok számára is használható lesz. A megnyitást idén tervezik.
Kanada saját állítása szerint finanszírozza az építési költségeket, amelyeket aztán a díjakból refinanszíroznak. A régóta tervezett híd tovább fogja ösztönözni a szomszédos országok közötti kereskedelmet.
Eskalálódó kereskedelmi konfliktus Carney kínai útja után
Trump a bejegyzésében azzal vádolta Kanadát, hogy az építkezéshez nem használt amerikai termékeket, például acélt. Emellett Trump ismét bírálta a kanadai miniszterelnök, Mark Carney által nemrég bejelentett, a kereskedelmi kérdésekben Kínával való korlátozott közeledést. Ezért nemrégiben 100 százalékos vámmal fenyegette meg szomszédos országot az áruk importjára. Nemrégiben büntetővámokkal is fenyegetőzött a kanadai repülőgépek importjára.
Trump gyakran alkalmaz vámokat, hogy érvényesítse akaratát. Ez alól a hagyományosan szoros szövetségesek, mint Kanada, sem maradnak ki. Néha azonban Trump csak fenyegetésként használja a vámokat, és végül nem hajtja végre őket.
Január elején Kínába tett utazása után Carney miniszterelnök a davosi Világgazdasági Fórumon egy éles hangú beszéddel hívta fel magára a figyelmet, amelyet Trump és agresszív „America First” politikájának kritikájaként is értelmeztek. Az amerikai elnök többször is arról beszélt, hogy Kanadát be kellene integrálni az Egyesült Államokba.