488 milliárd forintból újulnak meg szakképzési intézmények

Már 488 milliárd forintból újultak meg vagy újulnak meg a szakképzési intézmények, ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, amely keretében országszerte 18 szakképzési centrumban (SZC) 34 iskola újul meg, köztük a Szolnoki SZC is – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden, a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum új tanműhely épületének ünnepélyes átadásán.

Varga-Bajusz Veronika elmondta: az ország, és talán Európa egyik legmodernebb tanműhelyét adják ma át. A Szolnoki SZC több mint 6 milliárd forintos támogatásban részesült, hogy olyan kimagasló tudású szakembereket képezhessen, akik nem csak kielégítik a város, a régió munkaerőigényeit, hanem piacformáló tényezővé válnak.

Az eseményen elhangzott: a Szolnoki Szakképzési Centrum több mint 6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” elnevezésű kiemelt projektben az Európai Unió által meghirdetett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és a magyar kormány támogatásának köszönhetően. A projekt egyik elemeként épült meg a kedden átadott tanműhely.