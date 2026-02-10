Gazdaság
488 milliárd forintból újulnak meg szakképzési intézmények
Európa egyik legmodernebb tanműhelyét adják ma át
Varga-Bajusz Veronika elmondta: az ország, és talán Európa egyik legmodernebb tanműhelyét adják ma át. A Szolnoki SZC több mint 6 milliárd forintos támogatásban részesült, hogy olyan kimagasló tudású szakembereket képezhessen, akik nem csak kielégítik a város, a régió munkaerőigényeit, hanem piacformáló tényezővé válnak.
Az eseményen elhangzott: a Szolnoki Szakképzési Centrum több mint 6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „21. századi szakképző intézményfejlesztési program” elnevezésű kiemelt projektben az Európai Unió által meghirdetett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és a magyar kormány támogatásának köszönhetően. A projekt egyik elemeként épült meg a kedden átadott tanműhely.