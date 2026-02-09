Lavrov nem látja „rózsásan a jövőt”

Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov a TV Brics csatornának adott interjúban nyilatkozott Oroszország és az USA közötti kapcsolatokról. A Reuters szerint kijelentette, hogy Moszkva ugyan nyitott az együttműködésre, de nem reméli a gazdasági kapcsolatok javulását. Az Egyesült Államok továbbra is az „gazdasági dominanciára” fog támaszkodni, mondta Lavrov.

Nincs kilátás az gazdasági együttműködésre

Az orosz diplomácia vezetője kijelentette, hogy nincs „rózsás jövő” a gazdasági együttműködés számára. A Kreml képviselői, például Kirill Dmitriew, a múltban ugyan beszélték egy esetleges gazdasági kapcsolatok újraélesztését egy ukrajnai háború békeszerződés keretében, de a valóság másképp néz ki.

Donald Trump amerikai elnök új szankciókat vezetett be Oroszország energiaágazata ellen, ami tovább rontja a kapcsolatokat. Ugyanakkor többször is beszélt a gazdasági együttműködés újrafelvételéről, és 2025 augusztusában még Vlagyimir Putyin orosz elnököt is fogadta Alaszkában.

Kritika Trump BRICS-hez való hozzáállásával kapcsolatban

Lavrov kritizálta Trump hozzáállását a BRICS-szövetséghez is, amelynek Oroszország mellett Kína, India, Brazília és más feltörekvő országok is tagjai. „Az amerikaiak maguk hoznak létre mesterséges akadályokat ezen az úton” – mondta.

Oroszország kénytelen alternatív utakat találni a BRICS-országokkal közös projektek előmozdítására. Ehhez pénzügyi, gazdasági és logisztikai intézkedések tartoznak, amelyek az USA-tól függetlenül működnek – mondta Lavrov.