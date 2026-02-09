2026. február 9., hétfő

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Gazdaság

Hétfői forintstart

Az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 377,89 forint volt a péntek esti 377,92 forint után

 2026. február 9. hétfő. 7:47
A forint árfolyama erősödött a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéshez képest hétfő reggelre.

Hétfői forintstart
Az euró jegyzése február 9-én, hétfő reggel hét órakor 377,89 forint volt a péntek esti 377,92 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár árfolyama hétfő reggel 318,82 forinton állt a korábbi 320,04 forintot követően. A svájci frank jegyzése 412,19 forint volt hétfő reggel, míg péntek este 412,43 forinton jegyezték.

Az előző heti hétfői kezdéshez képest a forint az euróval szemben 1,03 százalékkal, a dollárral szemben 1,10 százalékkal, a svájci frankkal szemben 1,11 százalékkal erősödött.

