A kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit
A kormány megvédi a magyar földet az elhibázott brüsszeli döntésekkel szemben
Nagy István agrárminiszter
Fotó: AFP/Nicolas Tucat
Nagy István kiemelte, hogy az Európai Bizottság jelentősen csökkentené a termelőknek járó támogatásokat, az elvett pénzt az ukrajnai háborúra költené, az uniós piacot pedig szabadkereskedelmi megállapodásokkal veszélyeztetné – fogalmazott.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó az együttműködés folytatását ígérte a gazdatársadalomnak, egyúttal arra kérte a termelőket, hogy az agrarpeticio.hu oldal űrlapját kitöltve nyilvánítsanak véleményt az agráriumot érintő brüsszeli tervekről.