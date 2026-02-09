A kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit

A kormány megvédi a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az elhibázott brüsszeli döntésekkel szemben – mondta az agrárminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.

Nagy István kiemelte, hogy az Európai Bizottság jelentősen csökkentené a termelőknek járó támogatásokat, az elvett pénzt az ukrajnai háborúra költené, az uniós piacot pedig szabadkereskedelmi megállapodásokkal veszélyeztetné – fogalmazott.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó az együttműködés folytatását ígérte a gazdatársadalomnak, egyúttal arra kérte a termelőket, hogy az agrarpeticio.hu oldal űrlapját kitöltve nyilvánítsanak véleményt az agráriumot érintő brüsszeli tervekről.