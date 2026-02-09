2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 377.21 Ft
USD 318.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

A kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit

A kormány megvédi a magyar földet az elhibázott brüsszeli döntésekkel szemben

MH/MTI
 2026. február 9. hétfő. 11:05
Megosztás

A kormány megvédi a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit az elhibázott brüsszeli döntésekkel szemben – mondta az agrárminiszter hétfői sajtótájékoztatóján Budapesten.

A kormány megvédi a magyar gazdák érdekeit
Nagy István agrárminiszter
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Nagy István kiemelte, hogy az Európai Bizottság jelentősen csökkentené a termelőknek járó támogatásokat, az elvett pénzt az ukrajnai háborúra költené, az uniós piacot pedig szabadkereskedelmi megállapodásokkal veszélyeztetné – fogalmazott.

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó az együttműködés folytatását ígérte a gazdatársadalomnak, egyúttal arra kérte a termelőket, hogy az agrarpeticio.hu oldal űrlapját kitöltve nyilvánítsanak véleményt az agráriumot érintő brüsszeli tervekről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink