2026-ban is a hazai kkv-k támogatása lesz a fókuszban

Magyarország pénzügyei rendezettek, a 2026-os költségvetés – a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is- minden szükséges forrást biztosít az olyan családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz, mint a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 13-ik és a 14-ik havi nyugdíj vagy a Demján Sándor Program – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének január végi helyzetéről kiadott gyorstájékoztatójának bevezetőjében hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A magyarok pénzét a magyar családokra és vállalkozásokra kell költeni (képünk illusztráció)

Hozzátették: a kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósítja meg, és határozott abban, hogy a magyarok pénzét a magyar családokra és vállalkozásokra kell költeni, nem a háborúra és Ukrajnára.

Az NGM közölte: 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 91,7 milliárd forintos többletet mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,0 százalékkal magasabban alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók 8 százalékkal növekedtek, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel emelkedés – írták.

A tájékoztató kitért arra, hogy az uniós programok bevételeinek összege az év első hónapjában 240,3 milliárd forint volt. Ezen bevétel jelentős része az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) Európai Bizottság által október végén befogadott kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódik. A magas bevétel legfőbb oka az volt, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva, a decemberben esedékes jelentős bevételi összeget csak január elején utalta át hazánknak – magyarázta a jelentés.

A költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését a fegyverpénz kifizetése okozta – jegyezte meg az NGM.

A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege január végéig 179,3 milliárd forint volt, amely 206,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások. Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forint kifizetése történt meg – közölte az NGM.

Az NGM két hét múlva, február 23-án publikálja részletes tájékoztatóját az államháztartás központi alrendszerének január végi helyzetéről.