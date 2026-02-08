Történelmi csúcson Magyarország devizatartaléka

A bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők, így a tartalékok szintje is, amely Magyarországon történelmi csúcson, 56 milliárd euró fölött van – jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki részt vett az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián Szaúd-Arábiában.

Az MNB vasárnapi közleménye szerint a jegybankelnök elmondta: a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez a jegybankok nemzetközi együttműködése is hozzájárulhat, a központi bankok közötti párbeszéd különös súllyal bír.

Varga Mihály hangsúlyozta: a nemzetközi találkozók és eszmecserék segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami támogatja a stabilitást és egyben erősíti a kiszámíthatóságot.

A jegybankelnök ismertette: a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek – tette hozzá.

A magyar pénzpiac stabilitásáról szólva Varga Mihály elmondta: bár a globális feszültségek és bizonytalanságok velünk vannak, rendkívül kedvező körülmény, hogy január végére Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet, ami történelmi csúcsot jelent. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben.

Ezek az adatok is azt jelzik, hogy a szigorú monetáris politika szerepe megkerülhetetlen a pénzügyi stabilitás biztosításában, egyúttal hozzájárul az inflációs várakozások mérsékléséhez és az inflációs cél fenntartható eléréséhez – mutatott rá a jegybankelnök.